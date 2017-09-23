Эльмар Мамедъяров встретился с главами МИД Бельгии и Малайзии

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встретился бельгийским и малазийским коллегами Дидье Рейндерсом и Дато Шри Анифах Аманом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встреч стороны выразили взаимное удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений в различных сферах.

Было выделено, что существуют выгодные возможности для развития отношений между странами в культурной, туристической, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, произвели обмен мнения по вопросам из повестки 72-й сессии Генассамблеи ООН.