​Эльмар Мамедъяров: Международное сообщество считает неприемлемым сохранение статуса-кво в Нагорном Карабахе

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече выразили удовлетворение уровнем развития политического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр Э.Мамедъяров отметил, что прошедшее в Баку 6-е заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Венгерской Республикой создает благоприятную возможность для сотрудничества в сферах экономики, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства и пр.

В свою очередь Петер Сиярто особо подчеркнул высокий уровень проводимых в Азербайджане международных и спортивных мероприятий, в том числе I Европейских игр, Гран-при Европы "Формулы-1" и коснулся предстоящих Игр исламской солидарности. Он также заявил о заинтересованности венгерских компаний в сотрудничестве с Азербайджаном.

Э.Мамедъяров выразил признательность за оказанную Венгрией поддержку в развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом. Он также представил подробную информацию об осуществляемых с участием Азербайджана крупномасштабных транспортных и энергетических проектах, в том числе транспортном коридоре Север-Юг, Восток-Запад и реализации TANAP/TAP.

Коснувшись переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что все международное сообщество, в том числе и главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ считают неприемлемым сохранение статуса-кво в Нагорном Карабахе.

На встрече также коснулись успешного сотрудничества Азербайджана и Венгрии в рамках международных организаций и отметили важность поддержки друг друга. Петер Сиярто также поздравил Азербайджан в связи с избранием в членство Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) в 2017-2019 гг.

Здесь также провели обмен мнениями касательно происходящих в ЕС процессов и стоящих на повестке вопросов.