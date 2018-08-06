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    Эльмар Мамедъяров: Внешнеполитический курс Азербайджана имеет сбалансированный и инклюзивный характер

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Взаимодействие Азербайджана и ЕС в сфере облегчения визового режима успешно развивается и будет отвечать интересам обеих сторон".

    Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о подписании нового соглашения ЕС - Азербайджан.

    "Диалог между Азербайджаном и ЕС ведется давно на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Состоявшиеся на днях в Брюсселе контакты с руководством Евросоюза продемонстрировали верность и оправданность подобного подхода. Процесс развивается в правильном направлении и выведет нас на подписание "большого соглашения" двух равноправных партнеров - Азербайджана и Евросоюза", - заявил Э.Мамедъяров.

    Говоря об облегчении визового режима, министр напомнил, что на данный момент республика уже имеет с ЕС действующий механизм упрощенной выдачи виз.

    "Взаимодействие в этой сфере успешно развивается и достигнет того уровня, который будет отвечать интересам обеих сторон", - добавил он.

    Комментируя вопрос о дальнейшем проведении сбалансированной внешной политики, Э.Мамедъяров указал, что внешнеполитический курс Азербайджана исходит не из принципа "или - или", а имеет сбалансированный, мультивекторальный и инклюзивный характер.

    "Уверены, что следование этим курсом продолжит приносить свои плоды и будет служить благу нашего народа и региона в целом", - добавил глава МИД.

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