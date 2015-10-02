Глава МИД Азербайджана: Существующие двойные стандарты приводят к нестабильности

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по случаю 70-летнего юбилея ООН выступил на тематических дебатах на тему "Сохранение международного мира и безопасности".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров заявил, что со дня учреждения ООН до сегодняшнего дня достигнуты значительные результаты в осуществлении целей и принципов Устава организации. По его мнению, за время существования ООН среда международной безопасности значительно изменилась: "Угрозы стали более сложными и взаимосвязанными, границы между существующими и возникающими проблемами стали более размытыми. Изменился также баланс сил в международных отношениях. Другое обстоятельство, которое мы наблюдаем, является то, что принципы Устава ООН, регулирующие межгосударственные отношения, в большинстве случаев истолковываются неверно, а некоторые из них, в том числе принцип самоопределения, используются для укрывательства незаконных действий, таких, как угрозы или применение насилия, захват территорий и насильственное размещение населения. Наличие двойных стандартов при применении этих принципов приводят к нестабильности, тупику в процессе урегулирования конфликтов и возможности эскалации ситуации".

"С этой точки зрения я хочу особо подчеркнуть конфликт, продолжающийся между Арменией и Азербайджаном. Деструктивная политика Армении бросает вызов целям и принципам Устава ООН и в целом самой организации. Армения продолжает применять насилие против суверенитета и территориальной целостности другого государства-члена и оккупировать его территории, оставаться безнаказанным за массовые зверства против граждан Азербайджана, укреплять существующий статус-кво, препятствовать решению конфликта мирным путем на основе международного права. Азербайджан свыше 20 лет ждет эффективных международных мер против грубого нарушения мира и оккупации со стороны Армении",- заявил министр.