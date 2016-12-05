Эльмар Мамедъяров совершит визиты в Бельгию и Германию

Баку.5 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит рабочий визит в Бельгию для участия на предстоящем 7 декабря в Брюсселе заседании министров иностранных дел стран миссии "Решительной поддержки" НАТО в Афганистане.

Об этом Report сообщили из пресс-службы МИД.

8-9 декабря Э.Мамедъяров также посетит с рабочим визитом Германию для участия на предстоящем в Гамбурге 23-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

На мероприятиях предусмотрены выступления Э.Мамедъярова, а также ряд двусторонних встреч.