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    Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

    Эльмар Мамедъяров провел встречу с Витольдом Ващиковским

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официальной поездки в Польшу встретился с главой МИД этой страны Витольдом Ващиковским,  сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу  МИД Польши.

    В ходе встречи министры обсудили сотрудничество между странами как в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества стран Восточного партнерства с Вышеградской четверкой.

    Напомним, Э.Мамедъяров отбыл в Варшаву для участия в заседании глав МИД программы ЕС Восточное Партнерство и стран Вышеградской четверки.

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