Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официальной поездки в Польшу встретился с главой МИД этой страны Витольдом Ващиковским, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

В ходе встречи министры обсудили сотрудничество между странами как в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества стран Восточного партнерства с Вышеградской четверкой.

Напомним, Э.Мамедъяров отбыл в Варшаву для участия в заседании глав МИД программы ЕС Восточное Партнерство и стран Вышеградской четверки.