Главы МИД Азербайджана и Чехии провели встречу в Праге

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Праге министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со своим чешским коллегой Любомиром Заоралеком.

Как сообщает Report, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, программу Восточное партнерство, обменялись мнениями вокруг важных региональных и мировых вопросов.

Отметим, что накануне Э.Мамедъяров отбыл в Прагу для участия в заседании глав МИД Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и Восточного Партнерства (Азербайджан, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения).