Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД Италии Паоло Джентилони

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Баку итальянским коллегой Паоло Джентилони.

Как сообщает Report, Э.Мамедъяров заявил, что на встрече были обсуждены такие вопросы, как предстоящее председательство Италии в ОБСЕ в следующем году, нагорно-карабахский конфликт, энергетические вопросы.

"Работы, связанные с ТАР, идут усиленными темпами, надеемся, что этот проект будет введен в эксплуатацию вовремя", - отметил азербайджанский министр.

Э.Мамедъяров также отметил, что на встрече были обсуждены вопросы проведения следующего заседания межправкомиссии.

"Также мы обсудили вопросы реализации в Италии различных проектов, проводимых Фондом Гейдара Алиева", - отметил Э.Мамедъяров.

Кроме того, азербайджанский министр сообщил, что на встрече был обсужден вопрос касательно начала переговоров по стратегическому сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном.

В свою очередь, П.Джентилони отметил наличие хороших отношений с Азербайджаном, а также высокий уровень торговых связей. Он также отметил важность проектов ТАР-TANAP для Италии и стран, через которые пройдет трубопровод. Кроме того, П.Джентилони сказал о возможности сотрудничества и в ненефтяной отрасли.