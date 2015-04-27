Эльмар Мамедъяров принял президента Совета еврейских институтов Франции

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с президентом Совета еврейских институтов Франции Роджером Цукерманом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

На встрече Роджер Цукерман выразил удовлетворение развитием Азербайджана и заявил, что опыт нашего народа в межкультурном и межрелигиозном диалоге является примером для мира.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказал о вкладе, вложенном Азербайджаном в межкультурный диалог на международном уровне, и достижениях страны.

На встрече обсудили интересующие стороны вопросы.