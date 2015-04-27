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    Эльмар Мамедъяров принял президента Совета еврейских институтов Франции

    На встрече обсудили интересующие стороны вопросы

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с президентом Совета еврейских институтов Франции Роджером Цукерманом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

    На встрече Роджер Цукерман выразил удовлетворение развитием Азербайджана и заявил, что опыт нашего народа в межкультурном и межрелигиозном диалоге является примером для мира.

    Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказал о вкладе, вложенном Азербайджаном в межкультурный диалог на международном уровне, и достижениях страны.

    На встрече обсудили интересующие стороны вопросы.

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