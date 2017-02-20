Эльмар Мамедъяров принял посла Японии по случаю завершения дипломатической деятельности

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши по случаю завершения дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях, в особенности экономической и торговой сферах.

Посол Цугуо Такахаши выразил признательность за поддержку, оказанную ему за период дипломатической деятельности.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал Цугуо Такахаши успехов в дальнейшей деятельности.