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    Эльмар Мамедъяров принял посла Японии по случаю завершения дипломатической деятельности

    Посол Цугуо Такахаши выразил признательность за поддержку, оказанную ему за период дипломатической деятельности

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши по случаю завершения дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях, в особенности экономической и торговой сферах.

    Посол Цугуо Такахаши выразил признательность за поддержку, оказанную ему за период дипломатической деятельности.

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал Цугуо Такахаши успехов в дальнейшей деятельности.

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