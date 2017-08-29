Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял сегодня новоназначенного посла Таджикистана в Баку Соли Рустама.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече посол Соли Рустам вручил министру Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот.

Посол подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

Министр пожелал С.Рустаму успехов в дипломатической деятельности.