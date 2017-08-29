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    Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане

    Посол Соли Рустам вручил главе МИД Азербайджана копии своих верительных грамот

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял сегодня новоназначенного посла Таджикистана в Баку Соли Рустама. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече посол Соли Рустам вручил министру Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот.

    Посол подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

    Министр пожелал С.Рустаму успехов в дипломатической деятельности.

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