Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Латвии в Азербайджане Юриса Маклаковса.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи посол Юрис Маклаковс вручил верительные грамоты Эльмару Мамедъярову.

Посол заявил, что за время дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

Министр Э.Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.