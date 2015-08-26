 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Латвии в Азербайджане

    Посол заявил, что за время дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних отношений

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Латвии в Азербайджане Юриса Маклаковса.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи посол Юрис Маклаковс вручил верительные грамоты Эльмару Мамедъярову.

    Посол заявил, что за время дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

    Министр Э.Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi