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    Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Австрии

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Австрии Бернда Александра Байерля.

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

    На встрече было отмечена важность углубления взаимовыгодных отношений в областях экономики, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других.

    Глава МИД Азербайджана пожелал новому послу успехов в дипломатической деятельности.

    Ранее Эльмар Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан.

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