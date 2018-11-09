Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Австрии Бернда Александра Байерля.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

На встрече было отмечена важность углубления взаимовыгодных отношений в областях экономики, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других.

Глава МИД Азербайджана пожелал новому послу успехов в дипломатической деятельности.

Ранее Эльмар Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан.