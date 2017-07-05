Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Туркменистана в Азербайджане Мекана Ишангулыева.

Как сообщает Report, на встрече посол вручил министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

Мекан Ишангулыев отметил о заинтересованности его страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, и заявил, что за время дипломатической деятельности приложит все усилия на пути развития двусторонних связей.

Эльмар Мамедъяров пожелал послу Мекану Ишангулыеву успехов в дипломатической деятельности.