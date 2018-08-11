Эльмар Мамедъяров принимает участие в СМИД прикаспийских стран в Актау

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран), на которой будет подготовлено коммюнике предстоящего 12 августа саммита, началась в Актау, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Азербайджан представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, Россию - глава МИД Сергей Лавров, Казахстан - глава МИД Кайрат Абдрахманов, Туркменистан - заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Рашид Мередов, Иран - глава МИД Джавад Зариф.

На встрече планируется "договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской "пятерки" после подписания Конвенции о правовом статусе Каспия, а также проработать коммюнике предстоящей встречи в верхах".