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    Эльмар Мамедъяров: Прикаспийские государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга

    Глава МИД: Проделана важная работа на пути согласования пунктов проекта Конвенции, связанной с правовым статусом Каспийского моря

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В рамках переговорного процесса проделана важная работа на пути согласования пунктов проекта Конвенции, связанной с правовым статусом Каспийского моря.

    Принятые политические решения и договоренность, достигнутая в рамках саммитов руководителей прикаспийских стран, в целом помогают эффективности дальнейших переговоров по проекту Конвенции".

    Как передает Report, об этом отметил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в своей статье, посвященной решающей роли стратегии внешней политики в укреплении независимости Азербайджана и повышению влиятельности страны на международной арене.

    Министр отметил, что Каспийское море служит важной составной частью ряда международных и региональных проектов, направленных на обеспечение энергобезопасности в мире и экономическое развитие и процветание народов стран каспийского региона.

    "Прикаспийские государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Мы разделяем общую обеспокоенность прикаспийских государств касательно нынешнего состояния Каспия и заинтересованы в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря", - отметил министр. 

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