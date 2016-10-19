Эльмар Мамедъяров: Прикаспийские государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В рамках переговорного процесса проделана важная работа на пути согласования пунктов проекта Конвенции, связанной с правовым статусом Каспийского моря.

Принятые политические решения и договоренность, достигнутая в рамках саммитов руководителей прикаспийских стран, в целом помогают эффективности дальнейших переговоров по проекту Конвенции".

Как передает Report, об этом отметил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в своей статье, посвященной решающей роли стратегии внешней политики в укреплении независимости Азербайджана и повышению влиятельности страны на международной арене.

Министр отметил, что Каспийское море служит важной составной частью ряда международных и региональных проектов, направленных на обеспечение энергобезопасности в мире и экономическое развитие и процветание народов стран каспийского региона.

"Прикаспийские государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Мы разделяем общую обеспокоенность прикаспийских государств касательно нынешнего состояния Каспия и заинтересованы в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря", - отметил министр.