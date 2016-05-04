Эльмар Мамедъяров: Последние диверсионные атаки ВС Армении вызвали невиданную в истории конфликта напряженность

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Последние диверсионные атаки Вооруженных сил Армении в апреле этого года вызвали невиданную в истории конфликта напряженность".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что при обсуждении проблем безопасности в политике соседства Евросоюза следует особо отметить продолжающуюся военную агрессию Армении против Азербайджана: "Мы всегда ясно заявляли, что присутствие Вооруженных сил Армении на территории оккупированного Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих к нему 7 районов является основным источником нестабильности и часто происходящих вдоль линии соприкосновения войск смертельных военных противостояний".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Армения по-прежнему не обращает внимания на международные призывы, направленные на изменение статуса-кво в урегулировании конфликта: "Азербайджан заинтересован в решении конфликта путем переговоров. Его дорожная карта для обеспечения мира и стабильности ясна и опирается на международное право. Также как страны V4 и другие 5 стран Восточного партнерства, Азербайджан не уступит своей территориальной целостности. Как отмечается в известных резолюциях Совета безопасности ООН, Вооруженные силы Армении должны безоговорочно покинуть оккупированные территории Азербайджана и должно быть обеспечено безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои исконные территории".