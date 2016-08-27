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    Эльмар Мамедъяров посетит Грузию

    В рамках визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества Азербайджана и Грузии в двустороннем и многостороннем формате

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит 29 августа Грузию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

    В рамках визита в Грузию Эльмар Мамедъяров почтит память героев, павших за территориальную целостность Грузии, и возложит венок к мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева.

    В рамках визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества Азербайджана и Грузии в двустороннем и многостороннем формате.

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