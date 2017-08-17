Эльмар Мамедъяров: Попытки изменить границы государств с применением силы недопустимы

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял замминистра иностранных дел Польши Жана Дзиедзиджзака (Jan Dziedziczak).

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече коснулись нынешнего уровня связей между Азербайджаном и Польшей, а также обсудили перспективы сотрудничества в различных областях.

Министр отметил, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу в июне этого года послужил важным толчком на пути развития связей между двумя странами.

Заявив, что Польша является одним из важных партнеров Азербайджана, Э.Мамедъяров отметил о наличии широких возможностей для двустороннего сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики и пр. Кроме того, министр коснулся развития связей Азербайджана с Евросоюзом и заявил об одобрении Польшей соглашения о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом.

По словам Жана Дзиедзиджзака, развитие Азербайджана и Баку вызвали у него огромное впечатление. Он заявил об успешном проведении в Азербайджане первых Европейских игр, "Формулы-1", 41-й Всемирной скаутской конференции.

Э.Мамедъяров коснулся нынешнего положения в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул важность выполнения требований соответствующих резолюций Совбеза ООН. Министр заявил о недопустимости попыток изменить признанные на международном уровне границы государств с применением силы.

На встрече подчеркнули важность развития сотрудничества в областях общественной дипломатии и культуры. Также была достигнута договоренность о подготовке совместной программы деятельности по случаю предстоящего в будущем году 100-летия создания в Азербайджане польских поселений.