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    Эльмар Мамедъяров почтил память павших в борьбе за независимость Литвы

    Министр возложил венок к мемориалу

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Литовскую Республику министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров возложил венок к установленному на Антакальнисском кладбище Мемориалу в память павших в борьбе за независимость Литвы.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на церемонии, прошедшей под сопровождение почетного караула, министр Эльмар Мамедъяров отдал дань памяти павшим в борьбе за независимость Литвы. 

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