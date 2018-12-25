Глава МИД: Устранение последствий военной агрессии Армении против Азербайджана - основной приоритет на 2019 год - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров ответил на вопросы СМИ, в том числе агентства Report, по итогам 2018-ого года.

Report представляет данное интервью:

-Каковы в этом году итоги идущих переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта? Как Вам видятся их перспективы, особенно на фоне звучащих в последнее время обнадёживающих заявлений? (АзерТАдж, Тренд, Report, Интерфакс-Азербайджан)

-Прежде всего хотел бы отметить, что позиция нашей страны относительно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была неоднократно озвучена на самом высоком уровне в рамках всех международных платформ. Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Обращаясь же к правовой базе урегулирования, необходимо напомнить, что её в первую очередь составляют принятые в 1993 г. 4 резолюции Совета Безопасности ООН, ответственного за обеспечение мира и безопасности во всём мире, многочисленные резолюции и решения прочих международных организаций (в том числе ОБСЕ, Организации Исламского Сотрудничества, Движения Неприсоединения, ГУАМ, НАТО, Европарламента и др.), а также совместные документы, принятые в двустороннем и многостороннем форматах.

К сожалению, ведшиеся на протяжении долгих лет переговоры не дали результата.Но последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и 3 моих встречи с армянским коллегой дают основания на определённый оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса. В совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕи министров иностранных дел Азербайджана и Армении от 6 декабря с.г., принятом в рамках прошедшей в Милане Министерской встречи ОБСЕ,отмечено достижение согласия продолжить переговоры по справедливому и прочному урегулированию конфликта мирным путём. А это означает, что формат переговоров остаётся неизменным. В документе также отражён призыв к соблюдению договорённости, достигнутой в Душанбе на уровне руководителей двух государств, и совершению конкретных шагов с целью подготовки населения обеих стран к миру. Другой важный момент состоит в том, что в совместном заявлении отражена мысль о необходимости проведения в ближайшем будущем интенсивных нацеленных на результат переговоров на уровне руководства Азербайджана на Армении с целью поощрения справедливого и прочного урегулирования.Хотел бы указать, что этот подход всецело поддерживается сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В целом, считаю уместным отметить, что после состоявшихся в декабре этого года выборов нынешнее руководство, получившее полновесный мандат от народа Армении, должно продемонстрировать политическую волю в направлении урегулирования конфликта и сообразно философии добрососедства действовать во имя достижения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Полагаю, что армянский народ, дав такой мандат, тем самым уже выразил свою позицию.

Надеемся, в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами. Продвижение в урегулировании конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всём регионе, в первую очередь откроет возможности экономического роста в самой Армении. Наша страна,аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны готова вернуться к родным очагам, и этот аспект был вновь озвучен в недавно выпущенном заявлении Общины. Если помните, некоторое время тому назад существовали контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-Карабахского региона, но, к сожалению, в результате действий прежнего руководства Армении эти контакты были прерваны. Знаете, невозможно взять земли и переехать с ними в иное место. После урегулирования конфликта, конечно же, эти две общины должны будут жить вместе. Именно поэтому важно восстановление контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха и поощрение этих контактов

-.Какие значимые успехи Азербайджана в связях с международными организациями Вы можете отметить? (АзерТАдж)

-2018 год запомнился рядом достижений нашей страны, продолжающей свою линию на активное представительство и сотрудничество в рамках международных организаций. В этом ряду можно отметить и ООН, и структуры, входящие в её систему, и различные региональные организации. Так, 25 сентября – 1 октября в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся ряд мероприятий, выступлений и важных встреч, в ходе которых позиция нашей страны по проблемам, волнующим Азербайджан, и актуальным вопросам международной повестки дня встретила широкое понимание и поддержку. 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Азербайджаном резолюцию «Пропавшие без вести лица», акцентирующую внимание международного сообщества на необходимости уважения и соблюдения положений международного гуманитарного права, предотвращения случаев пропажи без вести лиц в условиях вооружённых конфликтов, принятия всех необходимых мер по поиску пропавших без вести лиц, в том числе сотрудничества для установления судьбы пропавших без вести лиц в соответствии с международными обязательствами. Эта важная инициатива вновь подчеркнула гуманистический характер внешней политики Азербайджана, его приверженность международному праву и проистекающим из него обязательствам, равно как и решимость добиваться соблюдения этих правил со стороны государств-членов ООН.

3-5 апреля в Баку была проведена Конференция министров стран-членов Движения Неприсоединения, в которой приняли участие представители 117 государств и 16 международных организаций. Принятые по её результатам Итоговый документ и Бакинская декларация отразили консолидированную поддержку позиции Азербайджана по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Также хотел бы подчеркнуть принятую 12 декабря Европарламентом резолюцию «О реализации общей внешней политики ЕС в области внешней политики и безопасности».Эта резолюция подтвердила урегулирование существующих конфликтов на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ.

Очень активным было и председательство нашей страны в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества с 1 июля по 31 декабря, в его период проведено 4 встречи на уровне министров, более 20 заседаний тематических рабочих групп, по нашей инициативе приняты соответствующие документы, оценивающие прогресс, достигнутый по различным направлениям.

Особо хотел бы выделить растущую однозначную поддержку со стороны международного сообщества относительно разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В результате наших последовательных усилий в дипломатическом лексиконе шире стала использоваться формулировка «поддержка территориальной целостности в рамках международно признанных границ». Многочисленные документы и заявления, принятые по результатам проведённых двусторонних и многосторонних встреч, в том числе итоговый документ встречи министров Движения Неприсоединения, итоговая декларация саммита НАТО, вышеотмеченная резолюция Европарламента, совместные заявления встреч, проведённых в различных трёхсторонних форматах, а также ряд заявлений, принятых на двусторонней основе, выразив поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны в рамках международно признанных границ, послужили ещё большему укреплению и без того существующей широкой правовой базы по урегулированию конфликта.

В течение года были успешны и наши заявки на членство в выборных органах ряда международных организаций. Например, 6 июня в Париже Азербайджан был избран в Комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, а днём позже в Нью-Йорке – в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в ноябре в Дубае наша страна была избрана в состав Совета Международного союза электросвязи на период 2019-2022 годов, представитель Азербайджана стал также членом Радиорегламентационного комитета МЭС и т.д.

Таким образом, в 2018 г. Азербайджан продолжил продвигать свои интересы в рамках различных международных организаций.

-Какие перспективы с точки зрения разработки новых нефтегазовых месторождений и прокладки транскаспийского газопровода открывает подписанное в этом году прикаспийскими странами соглашение по правовому статусу Каспийского моря? (Тренд)

-Подписанная в августе этого года лидерами «прикаспийской пятерки» Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открыла новые, уникальные возможности для сотрудничества государств.Конвенция регулирует права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря и его богатых природных ресурсов. Она определяет параметры делимитации Каспийского моря.

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря явилось поистине историческим событием, ознаменовавшим добрую волю пяти прибрежных государств. Главное значение этого документа для нашей страны состоит в том, что он определяет суверенные и исключительные права прибрежных государств на использование богатых природных ресурсов моря. Таким образом, Конвенция обеспечивает последовательность и безопасность реализации различных проектов в области нефтегазовой промышленности, а также осуществления иной хозяйственно-экономической деятельности на море. Она создаёт условия для свободы и безопасности мореплавания, что играет важную роль с точки зрения развития торговли на Каспийском море и экономики наших стран.

В целом же реализация положений Конвенции обеспечит достижение заявленной в ней цели – превращения Каспийского моря в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Азербайджан как страна, исторически являющаяся пионером в реализации крупных проектов на Каспии,планирует и дальше осуществлять и расширять здесь сотрудничество с прибрежными государствами.

Благодаря успешной энергетической политике, Азербайджан сумел гарантировать свою экономическую безопасность, а также завоевать авторитет надёжного партнера, производителя и транзитного государства, внося свой вклад в энергетическую безопасность Европы. В настоящее время по инициативе и с участием Азербайджана продолжается строительство крупнейшего инфраструктурного и энергетического проекта Южный Газовый Коридор. Этот проект обладает большой значимостью роль с точки зрения транспортировки природного газа из региона Каспийского моря в Европу, и мы всегда готовы предоставить свои возможности соседним, дружественным странам желающим воспользоваться транзитными путями через территорию Азербайджана

-Как известно, со следующего года Азербайджан на протяжении трёх лет будет председательствовать в Движении Неприсоединения. Что может принести нашей стране это важное событие? (АзерТАдж)

-Реализуя свой последовательный курс на развитие международного сотрудничества, Азербайджан, как вы знаете,в 2011 году вступил в ряды Движения Неприсоединения. Это – одна из самых крупных международных структур,включающая 120 государств-членов, 17 стран-наблюдателей и 10 международных организаций, обладающих тем же статусом.Движение Неприсоединения имеет свою уже довольно долгую историю, к которой оставили след такие известные государственные лидеры прошлого как Иосип Броз Тито, Джавахарлал Неру, Фидель Кастро и многие другие. Примечательно, что за весьма короткое время наша страна смогла ярко продемонстрировать свои возможности и быть удостоенной чести возглавить Движение Неприсоединения на период 2019-2022 годов.

Как известно, в итоговом документе состоявшейся в апреле в Баку Конференции министров стран-участниц Движения Неприсоединения была выражена поддержка целому ряду наших внешнеполитических инициатив, а также подчёркнута необходимость урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана в соответствии с 4 резолюциями Совета Безопасности ООН.

Председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения в целях дальнейшего повышения международного авторитета этой структуры будет строиться на 3 приоритетах, к которым относятся продвижение Бандунгских принципов, укрепление единства внутри организации и повышение эффективности Движения.

С уверенностью могу отметить, что председательство нашей страны в Движении Неприсоединения даст дополнительные возможности для донесения нашей позиции на мировом уровне. 120 членов организации составляют две трети государств-членов ООН, что создаёт возможности оказывать воздействие на принятие тех или иных решений. Вместе с тем, председательство в Движении может явиться удобным форматом для продвижения новых инициатив, выдвигаемых нашей страной. А их реализация, в свою очередь, станет залогом ещё большего повышения политического авторитета Азербайджана в мире.

- Возможно ли подписание в 2019 году между Азербайджаном и ЕС соглашения о стратегическом партнёрстве, включающего и упрощение визового режима? Какие дивиденды это принесёт Азербайджану? (Интерфакс-Азербайджан)

Азербайджан желает развивать равноправные и взаимовыгодные партнёрские отношения с Европейским Союзом. Последний год нашего партнёрства был весьма результативным с точки зрения продвижения повестки дня сотрудничества с ЕС. В этой связи я хотел бы подчеркнуть документ о приоритетах партнёрства между Азербайджаном и ЕС, парафированный с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Совета Евросоюза Дональда Туска в Брюсселе 11 июля и окончательно оформленный в качестве принятого 15 октября в рамках встречи министров стран «Восточного партнёрства» в Люксембурге.

Следует отметить и новое всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном, которое откроет важный этап в нашем двустороннем сотрудничестве, и переговоры,ведущиеся по его поводу. Переговорный процесс всё ещё продолжается.Естественно, на это необходимо определённое время, потому что и нам, и нашим партнёрам из ЕС необходимо серьёзное, качественное соглашение. Это соглашение заложит правовые основы двусторонних отношений и укрепит обоюдное партнёрство между Азербайджаном и ЕС по различным направлениям на долгое время. Полагаем, оно будет стратегическим документом, основанным на равноправном партнёрстве и общих интересах. Причём, данное соглашение нужно не только нам, но и странам-членам ЕС.

Относительно же соглашения об упрощении визового режима,хотелось бы напомнить, что оно действует уже несколько лет. Его логическим продолжением является полная отмена визового режима с ЕС. То есть речь идёт о либерализации визового режима. Но это требует некоторого времени.

- В чём будут заключаться внешнеполитические приоритеты Азербайджана в 2019 году? (Report)

Как и в истекающем году, в году наступающем наша страна под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева будет проводить независимую, многогранную, сбалансированную и активную внешнюю политику, основанную национальных интересах и отстаивании её позиций на мировой арене.

Сегодня Азербайджан является государством, которое в качестве инициатора и участника крупных проектов развивает региональное сотрудничество и обладает авторитетом в международном плане.Внешнеполитические достижения нашей страны,ныне воспринимаемой как надёжный партнёр, конечно, основаны на способности выстроить сбалансированные отношения с соседними странами и другими государствами мира, реализации исходящего из взаимных интересов равноправного диалога и отношений сотрудничества.

К внешне политическим приоритетам в 2019 году,безусловно, относятся,в первую очередь, укрепление суверенитета и независимости нашей страны, устранение последствий военной агрессии Армении против Азербайджана и восстановление нашей территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также продолжение реализации крупномасштабных проектов, в которых Азербайджан выступает инициатором и участником, дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными акторами, включая государства, их объединения и международные организации.