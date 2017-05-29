Эльмар Мамедъяров отбыл в Колумбию

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Колумбию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

В рамках визита планируется встреча министра с колумбийским коллегой Марией Анхелой Ольгин и другими официальными лицами, проведение четвертого раунда политических консультаций между Азербайджаном и Колумбией, подписание соглашения о культурном сотрудничестве.

Кроме того, в ходе визита состоится презентация сборника стихов азербайджанских и колумбийских поэтов различных периодов “Азербайджан/Колумбия 20 стихов” (Azerbaiyán/Colombia Veinte poemas).

Напомним, что в 2013 году делегация во главе с министром иностранных дел Колумбии Марией Анхелой Ольгин побывала с официальным визитом в Азербайджане.