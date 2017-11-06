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    Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Швецию

    Планируется встреча главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Королевства Швеции Марготом Вальстромом и другими официальными лицами

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Королевство Швеция.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в рамках визита запланирована встреча Э. Мамедъярова с министром иностранных дел Королевства Швеции Марготом Вальстромом и другими официальными лицами.

    Визит главы МИД Азербайджана продлится до 7 ноября.

    Отметим, что министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстром находился с визитом в Азербайджане 10 февраля 2016 года.

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