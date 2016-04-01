Глава МИД Азербайджана обсудил с гендиректором МАГАТЭ угрозу в связи с деятельностью АЭС "Мецамор"

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Вашингтонского саммита по ядерной безопасности встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворенность сотрудничеством между Азербайджаном и МАГАТЭ и заинтересованность страны в развитии этих отношений.

Министр Э.Мамедъяров представил гендиректору МАГАТЭ, выступающего в качестве депозитария, документ об утверждении Азербайджаном Поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала.

В ходе встречи также состоялись обсуждения в связи угрозой, исходящей от деятельности устаревшей атомной электростанции "Мецамор", которая расположена в Армении.