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    Глава МИД Азербайджана обсудил с гендиректором МАГАТЭ угрозу в связи с деятельностью АЭС "Мецамор"

    Гендиректору МАГАТЭ представлен документ об утверждении Азербайджаном Поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Вашингтонского саммита по ядерной безопасности встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворенность сотрудничеством между Азербайджаном и МАГАТЭ и заинтересованность страны в развитии этих отношений. 

    Министр Э.Мамедъяров представил гендиректору МАГАТЭ, выступающего в качестве депозитария, документ об утверждении Азербайджаном Поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала. 

    В ходе встречи также состоялись обсуждения в связи угрозой, исходящей от деятельности устаревшей атомной электростанции "Мецамор", которая расположена в Армении.

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