Эльмар Мамедъяров обсудил с председателем Генассамблеи ООН карабахский конфликт

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял председателя Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака, находящегося в Азербайджане для участия на проходящей в Баку конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, напомнив о своем визите в Азербайджан в качестве министра иностранных дел в 2010 году, М.Лайчак подчеркнул, что развитие Азербайджана во всех сферах заслуживает похвалы и выразил удовлетворение тем, что снова находится в Баку.

М.Лайчак также заявил о высоком уровне организованной в Баку конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Стороны провели широкий обмен мнениями о связях Азербайджана и ООН, обсудили перспективы еще большего углубления отношений.

На встрече стороны также коснулись последнего статуса переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту и других стоящих на повестке вопросов.

Э.Мамедъяров отметил, что хотя принятые Совбезом ООН соответствующие резолюции по решению конфликта требуют от Армении вывода захватнических войск с оккупированных территорий Азербайджана, эта страна не выполняет указанных требований и, применяя силу, продолжает удерживать азербайджанские территории под оккупацией.

На встрече стороны также обсудили повестку дня Генассамблеи ООН, успешное выполнение Азербайджаном Целей устойчивого развития и другие вопросы.