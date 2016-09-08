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    Эльмар Мамедъяров обсудил с госминистром Франции нагорно-карабахское урегулирование

    Стороны отметили важность ускорения процесса субстантивных переговоров для урегулирования конфликта

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию провел переговоры с госминистром по европейским вопросам Арлемом Дезиром. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждена текущая ситуация вокруг переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского  конфликта. 

    В ходе обсуждений стороны отметили важность ускорения процесса субстантивных переговоров для урегулирования конфликта.

    Э.Мамедъяров еще раз подтвердил приверженность Азербайджана к переговорам, нацеленным на достижение скорейшего урегулирования карабахского конфликта.

    На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних политических, экономических и культурных отношений Азербайджана и Франции.

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