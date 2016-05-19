Эльмар Мамедъяров обсудил с главой МИД Франции итоги встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана во Францию сегодня состоялась встреча Эльмара Маммедъярова с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по результатам недавней венской встречи в верхах по армяно-азербайджанскому конфликту.
Министры подтвердили важность соблюдения сторонами договоренности о соблюдении режима прекращения огня, равно как и необходимость скорейшего возобновления полноценного переговорного процесса с целью выхода не достижение всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. Министр Эльмар Маммедъяров приветствовал готовность французской стороны предложить свои услуги в организации в кратчайшие сроки следующей встречи в верхах, принципиальная договоренность о которой была достигнута сторонами в Вене.
Стороны также обсудили некоторые вопросы, относящиеся к двусторонней повестки дня азербайджано-французских отношений.
Французский министр принял с благодарностью приглашение своего азербайджанского коллеги посетить Азербайджан с официальным визитом.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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