Эльмар Мамедъяров обсудил с главой МИД Франции итоги встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана во Францию сегодня состоялась встреча Эльмара Маммедъярова с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по результатам недавней венской встречи в верхах по армяно-азербайджанскому конфликту.

Министры подтвердили важность соблюдения сторонами договоренности о соблюдении режима прекращения огня, равно как и необходимость скорейшего возобновления полноценного переговорного процесса с целью выхода не достижение всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. Министр Эльмар Маммедъяров приветствовал готовность французской стороны предложить свои услуги в организации в кратчайшие сроки следующей встречи в верхах, принципиальная договоренность о которой была достигнута сторонами в Вене.

Стороны также обсудили некоторые вопросы, относящиеся к двусторонней повестки дня азербайджано-французских отношений.

Французский министр принял с благодарностью приглашение своего азербайджанского коллеги посетить Азербайджан с официальным визитом.