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    Эльмар Мамедъяров обсудил с главой МИД Франции итоги встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене

    Французский министр принял приглашение своего азербайджанского коллеги посетить Азербайджан с официальным визитом

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана во Францию сегодня состоялась встреча Эльмара Маммедъярова с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по результатам недавней венской встречи в верхах по армяно-азербайджанскому конфликту.

    Министры подтвердили важность соблюдения сторонами договоренности о соблюдении режима прекращения огня, равно как и необходимость скорейшего возобновления полноценного переговорного процесса с целью выхода не достижение всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. Министр Эльмар Маммедъяров приветствовал готовность французской стороны предложить свои услуги в организации в кратчайшие сроки следующей встречи в верхах, принципиальная договоренность о которой была достигнута сторонами в Вене.

    Стороны также обсудили некоторые вопросы, относящиеся к двусторонней повестки дня азербайджано-французских отношений.

    Французский министр принял с благодарностью приглашение своего азербайджанского коллеги посетить Азербайджан с официальным визитом. 

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