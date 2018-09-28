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    Эльмар Мамедъяров обсудил с европейскими коллегами вопросы расширения отношений между Азербайджаном и ЕС

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с заместителем премьер-министра Бельгии, министром иностранных и европейских дел Дидье Рейндерсом, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком и министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абела.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, министры обменялись мнениями о продолжении успешного сотрудничества между странами в вопросах политического диалога, торгово-экономической и других областях. 

    В то же время стороны обсудили пути углубления взаимовыгодных партнерских отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

    На встречах также обменялись мнениями по вопросам взаимной поддержки в рамках международных организаций и повестки Генеральной Ассамблеи ООН.

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