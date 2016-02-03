Эльмар Мамедъяров обсудил региональные вопросы с заместителем генсека ООН

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял заместителя генерального секретаря ООН и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану Шамшад Ахтар.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече министр отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ООН, ее специализированными организациями и региональными структурами, и заявил, что подобные визиты являются продуктивными для перспективного развития отношений.

А.Мамедъяров подчеркнул, что развитие ненефтяного сектора является одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

На встрече была подчеркнута важность проектов железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и TASİM.

Шамшад Ахтар рассказал об отношениях комиссии с Азербайджаном. Она отметила, что своеобразный опыт Азербайджана в экономическом и социальном развитии заслуживает уважения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по взаимоотношению Азербайджана с ООН и по проектам регионального сотрудничества в рамках Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану.