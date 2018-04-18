Эльмар Мамедъяров: Мецаморская АЭС является источником серьезной угрозы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Как сообщили Report в МИД, выразив удовлетворение эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и МАГАТЭ, Э.Мамедъяров заявил, что азербайджанская сторона дает высокую оценку деятельности и помощи структуры.

На встрече отметили значение 22 уже осуществленных и 9 ныне реализуемых в нашей стране проектов в рамках Программы технического сотрудничества МАГАТЭ с точки зрения развития и наращивания потенциала соответствующих структур Азербайджана.

Касаясь вопроса безопасности ядерных реакторов, Э.Мамедъяров заявил о серьезной опасности, которую представляет Мецаморская АЭС в Армении для региона.

Здесь также обменялись мнениями по вопросам международной ядерной безопасности, использования ядерной технологии в мирных целях и пр. представляющим взаимный интерес темам.