Эльмар Мамедъяров: Каспий является зоной мира и сотрудничества

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Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Прикаспийские государства проделали огромную работу для согласования проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря".

Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новости" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о возможном подписании Конвенции на предстоящем каспийском саммите в Казахстане.

"Сразу скажу, что огромная работа, проводившаяся на протяжении многих лет, дала свои результаты, что позволило выйти на согласование проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это создало все необходимые предпосылки для ее подписания на V саммите глав прикаспийских государств в Казахстане", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, замечания по тексту Конвенции были у всех стран, что является совершенно обычной международной практикой при разработке подобного рода правоустанавливающих документов. Он напомнил, что с 1996 года, когда была специальная рабочая группа на уровне замглав МИД прикаспийских государств по разработке каспийской Конвенции, состоялась 51 встреча в рамках данного формата.

Говоря о договоренности прикаспийских сторон о военном неприсутствии третьих стран на Каспии, министр подчеркнул, что сторонам следует твердо придерживаться тех положений, которые устанавливаются в конвенции.

"Неприсутствие на Каспии вооруженных сил неприбрежных стран является одним из таких согласованных пунктов. В целом же документ провозглашает, что Каспий является зоной мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Он есть и должен оставаться тем мостом, который соединяет наши страны, не ограничивая, а расширяя их возможности, обеспечивая каждой из них оптимальные условия для развития национальной экономики", - подчеркнул азербайджанский дипломат.