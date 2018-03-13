Эльмар Мамедъяров: Группа содействия Шелковому пути ПА ОБСЕ может внести свою лепту в региональные транспортные проекты

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан – небольшая страна, у нас нет выхода к океану. В этой связи, я полагаю, создание Группы содействия Шелкому пути – хорошая инициатива".

Как сообщает Report, об этом на международной конференции Группы содействия Шелковому пути ПА ОБСЕ в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что группа придает значимость сотрудничеству стран-членов ОБСЕ:

"Я позитивно расцениваю шаги в этом направлении. Группа должна проявить активность, расшириться. Эта платформа может внести свою лепту в региональные транспортные проекты".

Э.Мамедъяров отметил, что за последние годы Азербайджан предпринял важные шаги в не-нефтяном секторе:

"Aзербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Мы должны развить транспортную инфраструктуру во имя будущего сотрудничества. Азербайджан зарекомендовал себя, в стране царит политическая стабильность. Все это является импульсом к экономическому развитию".