Эльмар Мамедъяров: Достигнуты важные соглашения по многим принципиальным вопросам Каспийского моря

© Report.az

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Достигнуты важные соглашения по многим принципиальным вопросам Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью газете Объединенных Арабских Эмиратов "Эль-Фаджр".

Глава МИД отметил, что Каспийское море является важной неотъемлемой частью многих международных и региональных проектов, направленных на экономическое развитие и благосостояние народов стран Каспийского региона и обеспечение мировой энергетической безопасности: "Вопросы, связанные с добычей энергетических ресурсов на Каспийском море и улучшением инвестиционной обстановки в связи с их транспортировкой на международный рынок, укреплением международного сотрудничества, созданием надежных и безопасных связей, а также привлечением высокоприбыльной и экологически чистой технологии, остаются важными приоритетами прикаспийских государств".

Э. Мамедъяров сказал что большинство статей конвенции, по определению правового статуса Каспийского моря, можно сказать, в целом до 80% согласованы прикаспийскими государствами: "Позиция азербайджанской стороны по правовому статусу Каспийского моря такова, что все вопросы правового статуса должны решаться в духе уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимовыгодного партнерства, а также путем укрепления доверия между сторонами, в частности, в вопросах региональной стабильности, безопасности, экономической и научно-исследовательской деятельности на Каспии".