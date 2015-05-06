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    ​Эльмар Мамедъяров: Для решения нагорно-карабахского конфликта необходимо покончить с фактом оккупации

    Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем рабочей группы по председательству Сербии в ОБСЕ

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя рабочей группы по председательству Сербии в ОБСЕ, посла Дежана Шаховича.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было отмечено о развитии политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Сербией, тесном сотрудничестве между двумя странами в рамках международных организаций.

    Касаясь переговоров, проводимых по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров заявил о недопустимости попыток изменить признанные на международном уровне границы государств.

    Министр добавил, что для решения конфликта в первую очередь необходимо покончить с фактом оккупации и добиться вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана.

    На встрече обсудили стоящие на повестке ОБСЕ актуальные вопросы.  

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