Эльмар Мамедъяров: Деструктивная и провокационная политика Армении наносит ущерб обеспечению стабильности в регионе

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 71-ой Генассаблеи ООН встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Как заявили в министерстве, на встрече обсудили нынешнее положение связей между Азербайджаном и Евросоюзом и перспективы развития, была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества.

Стороны заявили о готовности начать в ближайшее время переговоры для продолжения партнерства между Азербайджаном и ЕС в новой плоскости, также коснулись потенциала для развития связей в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Касаясь переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул, что продолжение Арменией оккупации территорий Азербайджана и внедряемая захватнической страной деструктивная и провокационная политика наносят ощутимый ущерб политическому решению конфликта и воцарению в регионе мира и стабильности. Он добавил, что Азербайджан выступает сторонником субстантивных переговоров по урегулированию конфликта.

В свою очередь Ф.Могерини заявила о поддержке Евросоюзом территориальной целостности, суверенитета и независимости Азербайджана и отметила заинтересованность структуры в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.