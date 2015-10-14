​Эльмар Мамедъяров: Чтобы скрыть факт оккупации, Армения пытается придать конфликту религиозную окраску

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Чтобы скрыть факт оккупации, Армения пытается придать конфликту религиозную окраску".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, об этом отметил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече со спецпредставителем президента Египта по вопросам членства в Совбезе ООН, послом Мухаммедом Алахаддином Али Шоуки Аль-Хадидом.

Посол заявил о поддержке Египтом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе международных правовых норм и принципов и устава ООН.

Министр Эльмар Мамедъяров выразил признательность за поддержку, оказываемую египетской стороной в вопросе разрешения армяно-азербайджанского конфликта на основе международных правовых норм и принципов, и довел до внимания посла недопустимость попыток изменить признанные государствами на международном уровне границы.

Отметив, что за время непостоянного членства в Совбезе ООН в 2012-2013 гг. одним из приоритетов Азербайджана была борьба с терроризмом, Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан является страной, страдающей от терроризма. Он заявил, что Армения учинила в транспортных инфраструктурах Азербайджана и других общественных местах более 30 терактов, жертвами которых стали тысячи невинных людей.