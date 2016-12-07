Эльмар Мамедъяров: Азербайджан продолжит финансовую помощь афганской армии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на прошедшем в Брюсселе заседании министров иностранных дел стран, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, министр заявил, что надежный партнер НАТО и друг братского афганского народа, Азербайджан предан делу продолжения внесения вклада в миссию "Решительная поддержка" путем оказания финансовой помощи, помощи транспортом и учениями.

"Азербайджан неоднократно перечислял достаточно крупные пожертвования в целевой фонд Афганской национальной армии (ANA). В соответствии со взятыми нами обязательствами, мы продолжим оказывать фонду финансовую помощь.

Кроме того, Азербайджан верен практическому сотрудничеству и продолжительному политическому партнерству с Афганистаном путем двустороннего сотрудничества, а также в соответствующих многосторонних и региональных форматах.

В сентябре этого года по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева был утвержден двусторонний контракт, предусматривающий помощь Афганистану в области безопасности, который активно реализуется и сегодня".

В конце выступления министр выразил признательность послу И.Арамазу за самоотверженную и плодотворную деятельность в статусе ведущего гражданского представителя НАТО. Министр также пожелал дальнейших успехов послу из Германии Зиммерману.