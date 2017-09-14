Эльмар Мамедъяров: Азербайджан может сыграть роль транспортного коридора между Вьетнамом и Европой

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита во Вьетнам встретился с премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, на встрече Э. Мамедъяров сказал, что тесные дружественные связи между Азербайджаном и Вьетнамом имеют глубокие корни, в этой связи он особо отметил визит первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в 1959 году в Азербайджан и визит общенационального лидера Гейдара Алиева в 1983 году во Вьетнам в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

Э. Мамедъяров подчеркнул, что в рамках официального визита он принял участие в посвященной 25-летию установления дипломатических отношений конференции на тему "25 лет сотрудничества Вьетнам-Азербайджан: Достижения и перспективы".

В ходе встречи министр Э. Мамедъяров проинформировал своего коллегу о возможностях транспортного коридора Север-Юг и довел до внимания, что Азербайджан может сыграть роль транспортного коридора между Вьетнамом и Европой. В этой связи было отмечено наличие благоприятных возможностей для транспортировки экспортной продукции Вьетнама через транспортный коридор на Европейский рынок.

Премьер-министр, отметивший рост экспорта продукции Вьетнама на Европейский рынок, сказал, что данное предложение является интересным для его страны, и вьетнамская сторона открыта к переговорам по данному вопросу.

Также, премьер-министр, отметивший, что торговый оборот между Азербайджаном и Вьетнамом не отвечает имеющемуся потенциалу двух стран, рассказал о важности развития двусторонних экономических отношений. Премьер-министр подчеркнул, что рынок Вьетнама открыт для продукции нефтяного машиностроения Азербайджана. На встрече также были обсуждены вопросы экспорта на азербайджанский рынок продукции из Вьетнама.

Было сообщено, что Межправительственная комиссия играет важную роль в развитии экономических связей между двумя странами, отмечена важность участия экспертов по различным сферам на предстоящих заседаниях Комиссии.

Также затронуто значение проведения бизнес-форумов и налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран.