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    ​Эльмар Мамедъяров: Азербайджан категорически осуждает терроризм, все его формы и проявления

    Министр иностранных дел Азербайджана направил письмо с соболезнованиями французскому коллеге

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел Франции Лорану Фабиусу в связи с произошедшими в Париже террористическими актами.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в письме Эльмар Мамедъяров выражает глубокое соболезнование министру иностранных дел Франции, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желает скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

    Э.Мамедъяров отмечает, что Азербайджан резко осуждает терроризм, все его формы и проявления и подчеркивает необходимость категорической и последовательной борьбы с терроризмом. 

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