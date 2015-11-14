​Эльмар Мамедъяров: Азербайджан категорически осуждает терроризм, все его формы и проявления

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел Франции Лорану Фабиусу в связи с произошедшими в Париже террористическими актами.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в письме Эльмар Мамедъяров выражает глубокое соболезнование министру иностранных дел Франции, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желает скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Э.Мамедъяров отмечает, что Азербайджан резко осуждает терроризм, все его формы и проявления и подчеркивает необходимость категорической и последовательной борьбы с терроризмом.