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    Эльмар Мамедъяров: Азербайджан, как братская страна, всегда находится рядом с Турцией

    Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что высоко ценит поддержку и предпринятые Азербайджаном действия

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан, как братская страна, всегда находится рядом с Турцией". 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, об этом заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. 

    Эльмар Мамедъяров еще раз отметил, что попытка переворота, направленная против демократической воли турецкого народа и конституционных основ государства, недопустима.   

    Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что высоко ценит поддержку и предпринятые Азербайджаном действия.

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