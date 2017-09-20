Эльмар Мамедъяров: Азербайджан демонстрирует непрерывные усилия в деле сохранения международных норм и принципов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Движение неприсоединения -вторая после ООН большая группа государств, которая придает большое значение делу сохранения международного мира и безопасности, обсуждению широкого круга вопросов включая такие, как региональная безопасность, социальное и экономическое развитие.

Как передает Report со ссылкой на министерство иностранных дел, об этом сказал глава МИД Эльмар Мамедъяров на встрече министров стран-участниц Движения неприсоединения во время выступления на тему "Распространение и применение односторонних мер. Нарушение международного права и прав народов, подвергнутых этим мерам" .

Министр, поблагодарив Боливарскую Республику Венесуэла, за организацию встречи, которая предоставляет возможности обсуждения такой значимой темы, отметил, что Движение неприсоединения лояльный защитник верховенства закона и справедливости в международных отношениях.

"Движение неприсоединения является полезной и динамичной платформой в вопросе обсуждения международных проблем. Односторонние принудительные меры, применяемые против развивающихся стран, противоречат международному праву, уставу ООН, нормам и принципам обеспечения гармонизации межгосударственных отношений мирным путем и вредят диалогу и политическому взаимопониманию между странами. Это отражает нарушение принципа невмешательства в дела суверенных государств, международного мира и безопасности. Односторонние принудительные меры препятствуют социальному и экономическому развитию народов этих государств и негативно влияют на стандартные жизненные права с точки зрения здоровья и благополучия людей, их прав, продовольственных и медицинских услуг, обеспечения места жительства и необходимых социальных услуг."

Отраженные в документе "Дневник устойчивого развития-2030" успешное начало внедрения устойчивого развития невозможно по отношению к странам, подвергнутым односторонним принудительным мерам.

С точки зрения экономического и человеческого развития односторонние принудительные меры ограничивают и вредят возможности централизации ресурсов в направлении успешного исполнения целей устойчивого развития государства. Принимая это во внимание, Азербайджан обратился с просьбой принять Expo-2025 у себя.

Мы надеемся, что на этих выборах на Международное Бюро выставок участники Движения неприсоединения поддержат кандидатуру Азербайджана.

В этой связи, Азербайджан, с целью поощрения мирных путей разрешения конфликтов, поддерживает значимость диалоговой платформы и особенно конструктивный диалог между сторонами конфликта.

Верим, что главная задача при разрешении проблем это добрая воля государств и готовность найти взаимоприемлемые уступки.

Азербайджан уделяет особое внимание принципам и целям Движения неприсоединения. Преследуя независимую внешнюю политику и не являясь членом ни одного военного альянса, Азербайджан демонстрирует непрерывные усилия в деле сохранения международных норм и принципов, демократизации на национальном и международном уровнях, усовершенствованию уважения принципов социальной справедливости и прав человека. Будучи сильным сторонником целей и принципов Движения неприсоединения, выражаем удовлетворение приглашением участвовать на Совете министров участниц Движения неприсоединения. Мы предлагаем в качестве даты проведения этой встречи апрель 2018 года. Соответствующая нота была распространена среди участников встречи.

Надеюсь, в результате вашего единогласного согласия в следующем году мы вновь увидимся в Баку на уровне министров.

В этой связи вновь выражаем свою приверженность принципам, целям и духу Устава ООН, особенно принципу равенства суверенных государств, невмешательства во внутренние дела государств. Следование принципам, не допускающим использования односторонних принудительных мер и нарушения международного права, является ответственностью и обязанностью каждого государства-члена.