Эльмар Мамедъяров: Армянская сторона показала, что не готова к изменению статуса-кво

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ После встречи в Санкт-Петербурге у нас была надежда, что мы продвинемся вперед в урегулировании карабахского конфликта. У нас было ощущение, что мы на правильном пути.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"К сожалению, армянская сторона показала, что не готова к изменению статуса-кво. Они сами это подтверждают. Поэтому есть определенная медлительность в этом вопросе", - добавил министр.

Он также сообщил, что на заседании министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге ожидается встреча министров Азербайджана и Армении: "Азербайджанская сторона дала добро на проведение встречи. На счет Армении пока ничего неизвестно".