Эльмар Мамедъяров: Армения должна освободить заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

© mfa.gov.az

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял генсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхаджа Ас Си.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече обсудили нынешние отношения между Азербайджаном и федерацией, выразили надежду, что имеющееся между сторонами успешное сотрудничество усилится в будущем.

Генсек Эльхадж Ас Си назван Азербайджан активным партнером представляемого им общества, выразил удовлетворение проделанными в стране работами в гуманитарной сфере и нынешним уровнем сотрудничества.

На встрече также произвели обмен мнениями об усилении деятельности национальных обществ, национальных и региональных проектах, шагах, предпринятых для поддержки гуманитарной деятельности.

Министр Э.Мамедъяров проинформировал о проектах и программах, реализованных в различных странах Азербайджанским агентством помощи международному развитию (AİDA) при МИД, а также о работах, проделанных в гуманитарной сфере.

Генсек отметил, что проинформирован об AİDA, созданной при МИД и осуществляющей деятельность по гуманитарной международной помощи и помощи развитию. Он выразил заинтересованность в более близком ознакомлении с деятельностью и проектами данной структуры.

Э.Мамедъяров сообщил, что более 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана и отметил важность освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники при посещении в оккупированном Кельбаджарском районе могил своих родных.