Мамедъяров: Аннексионная политика армян может привести к новым трагедиям в регионе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 70-ой сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с португальским коллегой Руи Мачете.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече португальский министр заявил о широких возможностях для развития связей между странами, в особенно благоприятных условиях для сотрудничества в сфере туризма.

Проинформировав о потенциальных инвестиционных возможностях Азербайджана и созданных для зарубежных инвесторов условиях, Эльмар Мамедъяров отметил, что в результате успешной внутренней и внешней политики за короткое время Азербайджан добился политического, экономического и социального роста.

Заявив о том, что опыт осуществления в кратчайшие сроки Целей развития тысячелетия Азербайджана приводится соответствующими структурами ООН в качестве примера, министр добавил, что несмотря на переживаемые миром экономические и финансовые проблемы, ненефтяной сектор страны развивается динамичными темпами.

Отметив недопустимость и враждебность принятой Европарламентом резолюции касательно Азербайджана, Э.Мамедъяров заявил, что в данной структуре некоторые силы целенаправленно проводят антиазербайджанскую и исламофобскую политику.

Затем был проведен обмен мнениями касательно миграции и примкнувших к международной террористической сети иностранных боевиков.

Португальский министр отметил проблемы, связанные с приемом мигрантов, их интеграцией в общество, вопросами обучения и оказания медицинских услуг.

По словам Э.Мамедъярова, одним из основных путей решения данной проблемы является содействие мультикультурализму. Министр добавил, что Азербайджан имеет в данной области свой положительный опыт.

На встрече Э.Мамедъяров коснулся переговоров на пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и заявил об отсутствии положительной тенденции в данном вопросе в связи с опирающейся на агрессию и оккупацию неконструктивной политикой Армении. Заявив, что аннексионная политика армян может привести к новым трагедиям в регионе, министр добавил, что в соответствии с требованиями принятых Совбезом ООН четырех резолюций, необходимо добиться вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.