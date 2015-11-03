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    ​Эльмар Мамедъяров принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане

    Посол отметила, что в период работы дипломатом приложит все усилия для укрепления связей между двумя странами

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше.

    Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), А.Буше вручила копии верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

    Министр поздравил А.Буше с новым назначением, выразив уверенность, что посол внесет вклад в еще большее развитие отношений между двумя странами.

    В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, научно-образовательной, энергетической и др. сферах.

    Новоназначенный посол отметила, что в период работы дипломатом приложит все усилия для укрепления связей между двумя странами.

    Глава МИД Азербайджана пожелал Аурелии Буше успехов в дипломатической деятельности. 

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