Эльмар Мамедъяров принял нового посла Турции

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

Как сообщает Report, министр Эльмар Мамедъяров поздравил Эркана Озорала с новым назначением и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

На встрече было особо подчеркнуто участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле и его встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эркан Озорал выразил благодарность Азербайджану за продемонстрированную поддержку после попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Он отметил, что они поддерживают справедливую позицию в решении армяно-азербайджанского конфликта.

На встрече была подчеркнута важность развития торгово-экономических отношений, выражено удовлетворение успешным продолжением работ по проекту TANAP.

Посол Эркан Озорал подчеркнул, что сделает все возможное для большего развития между двумя братскими странами.

Эльмар Мамедъяров и Эркан Озорал провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.