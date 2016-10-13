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    Эльмар Мамедъяров принял нового посла Турции

    Посол Эркан Озорал подчеркнул, что сделает все возможное для большего развития между двумя братскими странами

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала. 

    Как сообщает Report, министр Эльмар Мамедъяров поздравил Эркана Озорала с новым назначением и пожелал ему успехов в будущей деятельности. 

    На встрече было особо подчеркнуто участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле и его встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

    Эркан Озорал выразил благодарность Азербайджану за продемонстрированную поддержку после попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Он отметил, что они поддерживают справедливую позицию в решении армяно-азербайджанского конфликта. 

    На встрече была подчеркнута важность развития торгово-экономических отношений, выражено удовлетворение успешным продолжением работ по проекту TANAP. 

    Посол Эркан Озорал подчеркнул, что сделает все возможное для большего развития между двумя братскими странами.

    Эльмар Мамедъяров и Эркан Озорал провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

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