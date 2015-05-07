Эльман Абдуллаев начал деятельность в качестве постоянного представителя при Африканском союзе

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия и одновременно постоянный представитель при Африканском союзе Эльман Абдуллаев вручил верительную грамоту председателю Комиссии Африканского союза Никосазана Дламини-Зума. Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи с председателем Комиссии Африканского союза были обсуждены перспективы сотрудничества в гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах, отмечено, что для сотрудничества в новой плоскости имеется большой потенциал.

Никосазана Дламини-Зума, поздравив постоянного представителя Азербайджана, подчеркнула, что организация придает значение развитию отношений с Азербайджаном в различных сферах, и основы сотрудничества Африки и Азербайджана были заложены много лет назад.

Посол Эльман Абдуллаев отметил, что отношения Азербайджанской Республики со странами Африки как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций развиваются из года в год, Азербайджан реализует важные гуманитарные проекты на африканском континенте.

Председатель Комиссии Африканского союза Никосазана Дламини-Зума пожелала посольству Азербайджана успехов в деятельности.