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    Эльхан Полухов вручил президенту Суринама верительные грамоты

    Посол обещал приложить все усилия для расширения и углубления отношений между странами© brasilia@mission.mfa.gov.az

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Суринаме Эльхан Полухов представил верительные грамоты президенту страны Делано Баутерсе.

    Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Бразилии, во время встречи президент Баутерсе передал искренние пожелания руководству страны и народу Азербайджана, заявил о наличии больших возможностей для развития связей между странами во всех областях и пожелал послу Полухову успехов в работе.

    В свою очередь Э.Полухов передал приветствия президента Ильхама Алиева суринамскому коллеге, выразил удовлетворение тем, что является послом в Республике Суринам, и обещал приложить все усилия для расширения и углубления отношений между странами.

    Затем посол предоставил президенту Суринама подробную информацию о нашей стране, также коснулись вопросов двустороннего отношения. 

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