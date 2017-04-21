Посол: Кувейт поддерживает все решения ООН и ОИС, принятые в связи с нагорно-карабахским конфликтом

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Кувейт поддерживает все решения ООН и ОИС, принятые в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом заявил Report посол Азербайджана в Кувейте Эльхан Гахраман.

Посол напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены 10 октября 1994 года, после чего были приложены усилия для их еще большего укрепления: "После визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кувейт 10-11 февраля 2009 года эти отношения стали интенсивными. В настоящее время отношения в политическом плане на высоком уровне".

Э. Гахраман также отметил усиление связей между странами в области туризма. Отметив, что туризм является приоритетной сферой ненефтяного сектора экономики Азербайджана, посол добавил, что во время визита министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева в Кувейт была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере культуры и туризма, а также о проведении обмена делегациями СМИ и турфирм для изучения туристического потенциала двух стран.

Дипломат также поведал о работе, проводимой для продвижения азербайджанской продукции в Кувейте. В этом плане Э. Гахраман подчеркнул важность налаживания прямых рейсов для расширения сотрудничества во многих сферах, в особенности в области доставки продукции сельского хозяйства: "Производимые в Азербайджане соки продаются на рынках Кувейта. Основанное в 2011 году в Кувейте торговое предприятие "Кувейт-Азери" подписало контракты с производящим соки заводом в Габале. Это же предприятие открыло в январе 2017 года ресторан азербайджанской кухни в Кувейте".

Посол напомнил и о соглашении, подписанном в рамках выставки "Gulfood 2017" в Дубае, о продаже азербайджанской продукции в одной из самых крупных сетей магазинов в арабском мире - супермаркете "Lulu": "Уже месяц, как в этих супермаркетах в Кувейте продаются азербайджанские яблоки. В ближайшее время туда поступит другая продукция Азербайджана".